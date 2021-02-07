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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Jandarma nefes kesen kurtarma operasyonunun görüntülerini paylaştı

Jandarma nefes kesen kurtarma operasyonunun görüntülerini paylaştı

Jandarma ekiplerince kurtarılan yaralıya dair görüntüler

Sekte Kurtarma Operasyonu Jandarma Şili Helikopter 

-Yaralının heliikoptere alınması
-Stadyuma inen helikopterin yaralıyı ambulansa teslim etmesi

( İZMİR )-Operasyon film sahnelerini aratmadı İZMİR

- İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Bozdağ'da 5 kişilik bir grubun dağcılık yapmak maksadı ile zirveye tırmanırken içlerinden 2 kişinin yüksekten düşerek yaralanması üzerine nefes kesen bir kurtarma operasyonu başlatan jandarma o anlara dair görüntüleri paylaştı. Ayrıca, HATU timi Türkiye’de ilk defa bu operasyonda kullanıldı. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçesi Bozdağ Kayak tesislerine 5 sivil vatandaşın izinsiz olarak dağcılık yapmak maksadı ile gittiği ve kaybolduğuna yönelik 12 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Düşme sonucu bir yaralının bacağının kırıldığı ve diğer yaralının yüzünde ve belinde hafif derecede yaralanmaların bulunduğunun tespitinin ardından ekipler teyakkuza geçti. Türkiye’de ilk defa HATU timi operasyonda kullanıldı İhbar üzerine adrese, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından bir adet genel maksat helikopteri, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Türkiye’de ilk defa Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığından bir Jandarma Helikopterden Atma Toplama Uzmanı (HATU) sevk edildi. Film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri paylaşıldı Jandarma film sahnelerini aratmayan operasyona dair görüntüleri paylaştı. Görüntülerde; sol omuz, sağ el bileği ve sağ ayak bileği kırık olan Rüştü K (60), AFAD ve jandarma ekiplerince sedyeye alındıktan sonra, sedyenin helikopterden sarkıtılan makaraya bağlanması ile yanında bir jandarma personelinin refakatiyle helikoptere alındı. Yaralıyı alan helikopter, bir süre sonra ilçe stadyumuna inerek, kendilerini hazır halde bulunan ambulansa yaralıyı teslim etti. Ambulansa alınan Rüştü K., Ödemiş Devlet Hastanesi’ne diğer yaralı şahıs Yavuz A., ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, jandarma personeli tarafından yaralı durumdaki bir kişiye montunu vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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