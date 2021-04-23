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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı

Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı

jandarma aracı ile köye giriş

Kutlay Jandarma Araç Konvoyu Harekete Geç Öğrenciler 

-çocuklara balon ve bayrak dağıtımı
-çocukların jandarma ekiplerini el sallayarak uğurlaması

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce köylerde yaşayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşatıldı. Bartın'da minik öğrenciler, Covid-19 tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı. Kent merkezinde araç konvoyu düzenlenirken köylerde yaşayan çocuklar içinse İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Köylerde çocukları ziyaret eden jandarma ekipleri çocukların bayramını kutlayarak balon ve Türk bayrakları hediye etti. Çocukların sevinç ve coşkuyla karşıladıkları jandarma ekiplerinin hediyeleri ile büyük mutluluk yaşadıkları görüldü.

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