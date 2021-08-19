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- Jandarma kontrol noktasında aşure dağıtıldı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Jandarma kontrol noktasında aşure dağıtıldı

- Jandarma kontrol noktasında aşure dağıtıldı

Protokol üyelerinin aşure dağıtımı

Hız Sınırı Beraberlik Emniyet Kemeri Kontrol Noktası Aşure Günü 

-Genel ve detaylar
-Aşura dağıtımından görüntüler

( KİLİS ) Jandarma kontrol noktasında aşure dağıtıldı KİLİS

- Kilis'in Polateli İlçesinde protokol üyeleri Jandarma yol kontrol noktasında vatandaşlara muharrem Ayı münasebetiyle aşure dağıttı.
Polateli kaymakamı Semih Doğanoğlu, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İlçe Emniyet Amiri Sezer Kızıl ve İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay’ın katılımı ile Jandarma kontrol noktasında, kontrol edilen araç sürücü ve yolculara aşure ikram edildi. Aşure dağıtımı ile ilgili Kaymakam Doğanoğlu " malüm Muharrem ayındayız Jandarma yol kontrol noktamızda birlik, beraberlik ,dayanışma ve paylaşmanın simgesi olan aşure günü nedeniyle trafikde seyir eden araç sürücü ve yolcularımızın Muharrem Ayını kutluyorum. Bu ayın faziletlerinden inşallah hepimiz nasipleniriz ,Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin, lütfen emniyet kemeri takmayı unutmayalım hız sınırını aşmayalım “dedi.
Vatandaşlar protokol ve jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. (MAD-SD-
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