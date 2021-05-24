Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarma Komutanlığı'nda kule vinci devrildi

Jandarma Komutanlığı'nda kule vinci devrildi

Olay yeri detayları

Sosyal Tesis Jandarma 

-vinçten görüntü
-detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta Jandarma Komutanlığı içerisinde kule vinci devrildi, araçların hasar gördüğü kazada yaralanan olmadı.Edinilen bilgiye göre olay, İl Jandarma Komutanlığı içerisinde gerçekleşti. Komutanlığının arka kısmında yapımı devam eden sosyal tesislerdeki kule vinci bilinmeyen bir nedenle devrildi. Vincin direk kısmı inşaat sahasına devrilirken denge kolu park halindeki jandarma araçlarının üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement