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Jandarma Komutanından provakasyon uyarısı:'Sizleri birbirinize kırdırmak istiyorlar. Hedeflenen şey bu”
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Jandarma Komutanından provakasyon uyarısı:'Sizleri birbirinize kırdırmak istiyorlar. Hedeflenen şey bu”

Jandarma Komutanından provakasyon uyarısı:'Sizleri birbirinize kırdırmak istiyorlar. Hedeflenen şey bu”

Jandarma komutanının uyarıları

( ANTALYA ) Jandarma Komutanından provakasyon uyarısı:"Sizleri birbirinize kırdırmak istiyorlar. Hedeflenen şey bu” ANTALYA

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- Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Manavgat’ta, jandarma ekipleri özellikle sosyal medya üzerinden yapılan şüpheli araç ve şüpheli şahıs ihbarlarına ilişkin vatandaşları uyardı. İhbarla birlikte toplanan vatandaşlara seslenen jandarma komutanı, yanlış plakalar paylaşılarak ortalığın karıştırılmak istendiğini belirterek, “Bu tür haberlere inanmayın. Gerçekten şüpheli bir durum olduğu zaman bize yönlendiriyorlar. Sizlerin yollara düşmesini gerektirecek bir durum yok. Yakalanan arkadaşlar serbest bırakıldı. Suçları yok diye. Biz buradayız. Gerekirse hiç gitmeyeceğiz. Burada bu kadar terörist olmasına imkan yok. Sizleri birbirinize kırdırmak istiyorlar. Hedeflenen şey bu. Burası turizm bölgesi. Atılan bütün plakaları değerlendiriyoruz. Başınıza büyük bir olay gelecek, ondan sonra pişman olacaksınız. Arkadaşlar yapmayın” dedi.
Vatandaşlar, jandarma komutanının uyarılarının ardından bölgeden ayrıldı.
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