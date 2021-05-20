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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ‘inci kefali’ paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ‘inci kefali’ paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı logosu

Sosyal Medya İnci Kefali Jandarma Kaçak Irak 

-Jandarmanın paylaşımı
-Paylaşım içeriğinden detaylar

( VAN ) VAN

- Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabında Van Gölü'nde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin koruma çalışmalarına yönelik yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için nisan ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor. Suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu ise görsel şölen sunuyor. Gölde 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla jandarmanın sıkı denetimleri de devam ediyor.“Van Gölü, inci kefaliyle güzel”Sosyal medya hesabında inci kefalinin eşsiz göçünü “Van Gölü, inci kefaliyle güzel” notuyla paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, balığın korunmasına yönelik şu ana kadar yapılan denetim çalışmalarına ait görüntülere de yer verdi. Jandarma, “Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimiz ile bot timlerimiz, inci kefalinin yasak avlanmasına karşı daima görev başında” notuyla paylaşımda bulundu.Jandarma paylaşımın içeriğinde 2020 yılında 55 ton, 2021 yılında ise şu ana kadar kaçak avlanmış 7 ton canlı inci kefalinin ele geçirilerek tekrar suya bırakıldığı bilgisine de yer verildi.

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