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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 19 Mayıs için özel paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 19 Mayıs için özel paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı'nın hazırladığı video

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya 


- Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak 19 Mayıs’ı kutladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerine yer verilerek “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” ifadesi kullanıldı. (ÖMR-
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