Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor

Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 310 personeliyle yangınla mücadele ediyor

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekiplerin havadan görüntü desteği sağladığı görüntüler

Sparta Yangın Helikopter Hayvan Yangına Müdahale 

-Ekiplerin hayvanları yangın bölgesinden tahliye etmesi
-Ekiplerin yangına müdahale etmesi

( ANKARA ) - ANKARA

- Ülke genelinde bir haftadır süren yangınlara yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 2 bin 310 personel, 317 araç ve dört helikopter ile yangınla mücadele ediliyor. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli illerinde yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdüren Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler tarafından, Antalya’da bin personel ve 102 araç ile 4 helikopter, Muğla’da 1 bin 150 personel ve 178 araç ile, Isparta ve Denizli illerinde ise 160 personel ve 11 araç ile toplamda 2 bin 310 personel, 317 araç ve 4 helikopter ile yangınla mücadele veriliyor. (MC-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı