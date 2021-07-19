Jandarma Genel Komutanı Çetin, helikopterle trafik denetimi yaptı

-JANDARMA KOMUTANININ YOL KONTROLÜNE KATILMASI



( BOLU ) BOLU



- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kurban Bayramı öncesinde Ankara-Bolu güzergahındaki trafiği helikopterle denetledi. Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı sebebiyle memleketlerine giden tatilciler yoğun trafik oluşturdu. 15 Temmuz’un resmi tatil olmasını fırsat bilen ve 14 Temmuz’da yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk dün akşam saatlerine kadar devam etti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara-Bolu güzergahındaki trafik durumunu helikopterle denetledi. Bir süre havadan denetim yapan Çetin daha sonra jandarma uygulama noktasına yol kontrolüne katıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki yolcuların bayramlarını kutlayan Çetin, kurallara uyulması konusunda da tavsiyelerde bulundu.

