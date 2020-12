- Jandarma en uzun gecede de görevde

--Harput'taki dev bayraktan drone kamera ile detay

--Harput'un girişinde jandarmanın nöbet tutması

--Devriye araçlarından detay

--Jandarmanın en yüksek bölgelerden biri olan Balak Gazi Heykelinin önünde

-nöbet tutması

--Jandarmanın nöbet kulübesinde nöbet tutması

--Kadın astsubayların sokak hayvanlarına mama vermesi ve devriye gezmeleri

--Genel ve detaylar



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Ülke genelinde yılın 365 günü 7 gün 24 saat görevinin başında olan jandarma timleri yaptıkları çalışmalarla huzur ve güven verirken, kısıtlamada da her gece olduğu gibi en uzun gece de görevinin başından biran olsun ayrılmıyor. Görevlerinin başında olan jandarma timleri her gece olduğu gibi bu gece de de sokak hayvanlarını unutmayarak belirledikleri noktalara mama bıraktı. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da sahada çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da görev yaparak huzur ortamını sağlamaya devam ediyor. Ekipler, kırsal alanlar ve tarihi bölgelerdeki sabit noktalarda tuttukları nöbetin yanı sıra pandemi sürecinde de devriye gezerek hem asayişi sağlıyor hem de sokak hayvanlarını besliyor. Özellikle 24 Ocak’ta meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde sahada polislerle birlikte görev alan jandarma ekipleri gönüllere dokunmuştu. Jandarma, yılın en uzun gecesinde 21 Aralık’ta da medeniyetler beşiği olarak bilinen kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Tarihi Harput Mahallesi'nde vatan nöbeti tutarken, her gün akşam devam eden kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarını da beslemeyi ihmal etmiyor. (RY-HİV-



