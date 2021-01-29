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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Jandarma ekiplerinden yaşlı adama kar temizliği yardımı

Jandarma ekiplerinden yaşlı adama kar temizliği yardımı

Jandarma ekiplerinin araçtan inmesi

Jandarma Kar Temizliği Yaşlı Adam Kar Yağışı 

-Ekiplerin yaşlı adamın evine yürümesi
-Çatıda kar temizliği detayları

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle evinin çatısını temizlemeye çalışan yaşlı adamın yardımına jandarma ekipleri koştu. Dulkadiroğlu İlçesi Ağabeyli Mahallesi’nde yaşayan Veli Çam’ı, bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri ziyaret etti. Yaşlı adamın çatıda eşiyle birlikte kar temizliği yaptığını gören ekipler kürekleri eline alarak yaşlı adama yardım etti. Jandarma ekipleri sayesinde karla kaplı çatı kısa sürede temizlenirken, ev sahibi Veli Çam, ‘Allah askerlerimizin yokluğunu vermesin’ diyerek jandarma ekiplerine teşekkür etti. (HLL-
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