Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı

Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı

Sürücülerin durdurulması

Kutlay İsaf Emniyet Kemeri Gölgeli Trol 

-Sürücülerin bilgilendirilmesi
-Sürücülere şeker ikramı
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan “Yaşam için kısa bir mola” uygulamasında uzun yolculuk yapan sürücüler dinlendirilerek, çay ve şeker ikramı yapıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone kullanarak il girişlerinde yol kontrolünde bulundu. Karabük-Kastamonu Karayolu üzerinde Yeşilova Yol Kontrol noktasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yorgun ve uzun yoldan gelen sürücüleri durdurarak onlarla bir süre sohbet etti. Sürücülerin özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda tavsiyelerde bulunan ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yaşam için kısa bir mola” uygulaması kapsamında sürücüleri misafir etti. Uygulamada uzun yolculuklar yapan sürücüler, ekipler tarafından durdurularak araçtan indirildi. Sürücüler ve aileleri uygulamanın yapıldığı bölgedeki gölgelik alanda misafir edilerek, çay ve şeker ikramı yapıldı. Ekipler, ayrıca sürücülerin Kurban Bayramını kutlayarak broşür dağıttı.
Kontrollerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı