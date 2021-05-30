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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Jandarma ekiplerinden hint keneviri operasyonu: 2 bin 991 kök hint keneviri ele geçirildi

Jandarma ekiplerinden hint keneviri operasyonu: 2 bin 991 kök hint keneviri ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığından görüntü

Jandarma Karakolu Hint Keneviri Jandarma Harekete Geç 

-Jandarma ekiplerinin yola çıkması
-Kenevir bitkilerinden görüntü
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Kenevir bitkisinin imha edilişi

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ikametin bahçesine ve araziye yapılan operasyonda 2 bin 991 kök hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen 2 bin 991 kök keneviri ekipler tarafından tek tek söküldükten sonra imha edildi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yelkovan Mahallesi'nde K.T. isimli şahsın ikamet bahçesinde, bağında ve arazisinde kenevir bitkisi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan Jandarma ekipleri, 2 bin 991 kök hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen 2 bin 991 kök hint keneviri jandarma ekiplerince tek tek söküldükten sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle beraber yakılarak imha edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan K.T. isimli şahıs jandarma karakoluna götürülürken, operasyon kapsamında 2 adet de kuru sıkı tabanca da ele geçirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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