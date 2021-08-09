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Jandarma ekiplerin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı; 5 gözaltı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarma ekiplerin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı; 5 gözaltı

Jandarma ekiplerin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı; 5 gözaltı

zanlıların adliyeye getirilmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yangın Ormanlı Gözaltı 

-detaylar
-Ele geçirilenlerin fotoğrafları

( BURSA ) BURSA

- İnegöl ilçesi Jandarma komutanlığı ekipleri şüphelenerek durdurdukları araç içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdiler. İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri Kurşunlu Mahallesi ormanlık alanda devriye atmaya başladılar. Orman alanında yangınlara yönelik denetleme yapan ekipler şüphelendikleri 16 KPU 41 plakalı aracı durdurdular. 5 şahsın olduğu araçta arama yapan ekipler, çantalar içinde 140 gram metanfetamin ve 170 gram selvi uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Şahısların üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 1300 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu ele geçirilen araçtaki B.A (26), E.G(25), A.A.(25), T.Ç(24) ve U.D (28) gözaltına alındılar. Sorgulamaları tamamlanan 5 şüpheli Adliyeye sevk edildi.
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