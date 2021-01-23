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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma ekipleri yaşlıları, çocukları ve torunları ile görüştürdü

Jandarma ekipleri yaşlıları, çocukları ve torunları ile görüştürdü

JANDARMA EKİPLERİNİN ZİYARETLERİ

Jandarma 

-YAŞLILARIN ÇOCUKLARI VE TORUNLARI İLE GÖRÜŞMESİ

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te jandarma ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan yaşlıları çocukları ve torunları ile görüştürdü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan vatandaşların huzurlu bir şekilde yaşamaları için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ediyor. Yaşlıların başta can ve mal güvenliklerinin sağlamaya çalışan ekipler ihtiyaç ve talep olduğunda ilgili kurumlarla iletişime geçerek karşılamaya çalışıyor. Ziyarette ekipler yaşlıların uzun süre görüşemediği evlatları veya torunlarını görüntülü olarak görüştürerek hasret gidermelerini sağlıyor.
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