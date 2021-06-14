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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarma ekipleri sürücülere çikolata ikram edip karanfil verdi

Jandarma ekipleri sürücülere çikolata ikram edip karanfil verdi

jandarma ekiplerinin çikolata ve karanfil dağıtması

Kadın Astsubay Trafik Kuralları Jandarma Emniyet Kemeri Kuruluş Yıldönümü 

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( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta kadın astsubaylar, jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürücülere çikolata ikram edip karanfil dağıttı.
Muslubelen mevki uygulama noktasında araçları durduran jandarma ekipleri, sürücülerin kimliklerini kontrol edip emniyet kemeri uygulaması yaptı. Kadın astsubaylar da jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla araç sürücülerine ve yolculara çikolata ikram edip karanfil verdi. Sürücülerde jandarma ekiplerine teşekkür ederek jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Uygulamadan memnun kaldığını söyleyen sürücü Osman Ararat, “Çok güzel bir etkinlik olmuş, teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Jandarma teşkilatımız ülkemizin her tarafında fedakarca görev yapıyor onların hepsine başarılar diliyorum” dedi.
Jandarma ekipleri sürücülere ayrıca emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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