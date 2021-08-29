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Jandarma ekipleri, selde hayatını kaybedenler için helva dağıttı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Jandarma ekipleri, selde hayatını kaybedenler için helva dağıttı

Jandarma ekipleri, selde hayatını kaybedenler için helva dağıttı

Helva dağıtılırken

Jandarma Şiddetli Yağış Felaket Sel 

-Detaylar

( KASTAMONU ) - KASTAMONU

- Sel afetinde hayatını kaybedenler için Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde jandarma ekiplerince helva dağıtıldı. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü. Sel felaketi sonrası hayatını kaybeden vatandaşların hayrına, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Yeni Bozkurt Cami önünde irmik helvası dağıtıldı. Helva dağıtılırken standı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da ziyaret etti. (Vİ-
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