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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Jandarma ekipleri hırsızlara operasayon düzenledi

- Jandarma ekipleri hırsızlara operasayon düzenledi

-Hırsızların jandarma görüntü sıraları

( ANKARA ) ANKARA

Jandarma Korkuluk Hırsız 


- Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler demir parçaları çalarak hurdacıya satan 3 hırsızı yakalayarak adalete teslim etti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gölbaşı İlçesi Halaçlı Mahallesinde Ş.P. isimli vatandaşa ait bahçeden 44 adet iskele demiri, 25 adet iskele yan kol demiri, 5 adet iskele direk demiri, 4 adet profil çerçeveli sac kapı, 4 adet pencere korkuluk demiri, 10 adet demir profil, 10 adet demir boru, çalındığı ihbarını aldı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada; hırsızlık olayını A.Y., F.T. ve E.A. adlı kişilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 hırsızın adresinde yapılan operasyonda malzemeler bulundu. Bulunan tüm demir parçalar sahibi Ş.P.’ye eksiksiz olarak teslim edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 hırsız jandarma işlemleri ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Hırsızlar Sincan Kapalı Cezaevine gönderildi. (İÇ-
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