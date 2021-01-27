Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma donmak üzere olan başıboş kuzuları sahibine teslim etti

Jandarma donmak üzere olan başıboş kuzuları sahibine teslim etti

Jandarmanın kuzuları araçlarına alırken görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Jandarma Bulduk Hayvan 


- Eskişehir'de jandarma ekipleri, devriye esnasında buldukları soğuktan donmak üzere olan 3 kuzuyu sahibine teslim etti. İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece kolluk devriyesi esnasında arazide araç ışığından gözleri parlayan hayvanların fark etti. Bölgeye giden ekipler, başıboş gezen ve soğuktan donmak üzere olan bir hafta önce doğmuş 3 kuzu buldu. Yapılan araştırma neticesinde bulunan kuzuların, Dutluca Mahallesinde ikamet eden S.A. isimli şahsa ait olduğu anlaşıldı. Kuzuların kaybolduğunu fark etmediğini belirten S.A.’nın, hayvanlarını ağılından yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki merada yayılıma çıkardığı ve hava kararmadan geri döndüğünü söyledi.

Jandarmanın dikkati sayesinde donmak üzereyken bulunan kuzular sahibine teslim edildi. (AFÇ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement