Jandarma devriye sırasında kaçak avlananları affetmedi



- Bursa'da kayıkla göle açılan iki kişi, kaçak avlanırken Jandarmaya yakalanacağını anlayınca kaçmaya başladı.

Yakalanması yasak olan çok sayıda Turna balığını kaçarken suya bırakan avcılar Jandarmanın kameralarına yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Nilüfer Jandarma Asayiş. Bot Tim Komutanlığına bağlı ekipler, Uluabat gölü üzerinden, Yenikaraağaç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise karadan olmak üzere ortaklaşa düzenlenen kıyı seyir devriyesi sırasında göl içerisinde şüpheli iki kişi gördü. Göle kayıkla açılan ve avlanan iki kaçak avcıyı fark eden ekipler avcıların peşine düştü. Jandarmaya yakalanacağını anlayan 49 yaşındaki H.D ve 41 yaşındaki N.D, ise hemen kaçmaya başladı.

Göl üzerinde yaşanan kovalamaca sırasında avlanması yasak olan Turna balıklarını tek tek göle bırakan avcılar ekiplerin o sırada kayıtta olan kameralarına yakalandı. Gölkıyı Mahallesi sazlık alandan karaya çıkmaya çalışan iki kişi devriye tarafından yakalandı. Teknenin sahibi olan H.D'ye 5 Bin 454 TL para cezası uygulandı.



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