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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Jandarma’dan tarihi eser kaçakçılarına ağır darbe

- Jandarma’dan tarihi eser kaçakçılarına ağır darbe

tarihi eserlerin görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Jandarma Kaçak Minyatür Akalan 


- Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalışan şahıslar yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan G.A. ve M.Ş. adlı şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Beypazarı ilçesi Dibecik mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahısların araçlarında yapılan aramalarda 405 adet bronz sikke, 29 adet bronz takı eşyası, 2 adet mermer minyatür heykel ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi. Antik Yunan Proto Grek dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere jandarma tarafından el konuldu ve şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. (ENG-BC -
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