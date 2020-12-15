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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Jandarma'dan şok baskın, hem Covid-19 hem de kumardan ceza yediler

Jandarma'dan şok baskın, hem Covid-19 hem de kumardan ceza yediler

jandarma ekipleri tarafından çekilen görüntü

( ÇANKIRI )- Çankırı'da kumar operasyonu, 14 kişiye 32 bin TL ceza- Kumar oynarlarken suçüstü yapıldı ÇANKIRI

Kambi Para Cezası Jandarma Harekete Geç Muhalefet 


- Çankırı'da bir evde kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye Kabahatlar Kanunu'na muhalefet ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 32 bin 25 lira idari para cezası uygulandı. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesinde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda H.K. ve E.K. isimli şahıslara ait evde aramalar yapıldı. Ev içerisinde bulunan 14 kişiden 9'unun kumar oynadığı tespit edildi. Evde bulunan 14 kişiye Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan 21 bin TL, kumar oynadığı tespit edilenlere ise 11 bin 25 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 32 bin 25 lira para cezasının uygulandığı çalışmada ev sahipleri hakkında 'kumar için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Olayda iskambil kağıtlarına el konuldu. (HÇ-KA
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