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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma’dan sahte parfüm üretim tesisine operasyon

Jandarma’dan sahte parfüm üretim tesisine operasyon

Üretimhaneden görüntü

Alışveriş Akalan Kamera Yurt Dışı Bandrol 

-Şişelerin dolumu
-Paketlenmesi
-Jandarma kamerası görüntüleri
-Paketler
-Şişeler
-Koliler
-Detaylar

( İSTANBUL )-40 bin adet kullanıma hazır sahte parfüm ele geçirildi İSTANBUL

- Jandarma ekiplerinin Bahçelievler’de gerçekleştirdiği operasyonda toplam 40 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alını. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen parfüm şişelerini takip ederek Bahçelievler’de bulunan sahte parfüm üretim yapılan eve ve 2 depoya operasyon düzenledi.
Üretim tesisinde dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üretildiği tespit edildi. Sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası verildi.
Sahte parfümler ülke genelinde en çok alışveriş yapılan internet sitelerinde açılan sanal mağazalar üzerinden pazarlandı. Organize Suç Örgütü Lideri M.E.T. ile Yöneticileri S.K. ve N.K. isimli şahıslar operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait üretim tesisi ve depoda Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, dünyaca ünlü çeşitli markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, barkodları sorgulandığında ise lisanslı ürün olduğu görülen yüzlerce koli içerisinde toplam 40 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.E.T, S.K. ve N.K. isimli şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.
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