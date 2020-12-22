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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Jandarma’dan sahte içki satışı operasyonu:1 gözaltı

Jandarma’dan sahte içki satışı operasyonu:1 gözaltı

Ele geçirilenlerden görüntü

Jandarma Sahte İçki Ercek 

-ekipler
-genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa’da jandarma sahte içki satışı yapan işletmeye operasyon yaptı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Bayrampaşa'da faaliyet gösteren işletme ve deposundan piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi alındı. Konuyu mercek altına alan Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde sahte içkilerin satışa hazırlandığı adres belirlendi. Jandarma ekipleri, Bayrampaşa’da belirlenen adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
İşletmenin satış gerçekleştirdiği kısmında ve deposunda yapılan aramalarda, paketlenmiş ve dağıtıma hazır vaziyette, bin 450 litre etil alkol ile sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan 2 bin 318 adet viski esansı, bin 659 adet rakı esansı, 7 adet gliserin olmak üzere toplam 3 bin 984 adet sahte içki kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adliyeye sevk edildi. (HK-
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