Jandarma'dan kaçak temizlik malzemesi operasyonu

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( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te jandarma ekipleri, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, tonlarca kaçak temizlik malzemesi ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak temizlik maddesi üretimi yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda,15 bin kilo bulaşık deterjanı, 3 deterjan dolum makinesi, 5 tonluk 6 tank, 120 bin sahte etiket, 57 bin boş şişe ele geçirildi. Jandarma 3 kişiyi gözaltına alarak soruşturmaya başladı.





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