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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Jandarma’dan kaçak sahte alkol denetimi

- Jandarma’dan kaçak sahte alkol denetimi

Dükkanlara girilmesi

Kaçak Bandrol Kaçak Alkol Trol 

-Kontrol yapılması
-Detay
-Görüntü- Jandarma’dan kaçak sahte alkol denetimi klasör

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yeni yıla sayılı günler kala Jandarma ekipleri, Silivri’de bulunan tekel bayilerine kaçak sahte alkol denetimi yaptı. Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ekipler Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesinde bulunan tekel bayilerini denetledi. Dükkanları tek tek dolaşan ekipler, sahte ve kaçak alkol denetimi yaparak, bandrol ve işletmelere ait ruhsatları kontrol etti. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. (YE-ZA-
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