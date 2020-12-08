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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Jandarma’dan FETÖ operasyonu

- Jandarma’dan FETÖ operasyonu

Gözaltına alınan şüphelilerin görüntüleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Karya Mahrem Öğretmen Karahisar 


- Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu Fethullahçı Terör Örgütünün mahrem öğretmen yapılanmasına dahil 17 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 12 ilde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya, Şanlıurfa, Malatya’da saat 07.00’dan itibaren eş zamanlı düzenlenen operasyonda tespit edilen isimlerden gözaltılar yapıldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca devam edildiği öğrenildi. (ÖK-
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