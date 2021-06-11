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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Jandarma’dan dolmuşlarda sivil denetim

Jandarma’dan dolmuşlarda sivil denetim

Denetimlerden genel detaylar

Kural İhlali Para Cezası Jandarma Bild Emniyet Kemeri 

-Trafik personelinin yolculara uyarılarda bulunması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri dolmuşlarda emniyet kemeri uygulaması yaptı. Dolmuşa sivil olarak binen jandarma personeli otobüslerde emniyet kemerinin kullanımını denetlerken, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Manisa Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından dolmuşlarda emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Belirlenen duraklarda dolmuşa sivil olarak binen Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Necmettin Mert Dölek, dolmuşlarda emniyet kemeri kullanımını denetledi. Kural ihlali yapan aracın plaka bilgilerinin uygulama noktasına bildirilmesi sonrası araç trafik ekipleri tarafından durduruldu. Kural ihlali yapan sürücülere yönelik para cezası uygulanırken, jandarma ekipleri gerek sürücüleri gerekse yolcuları can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Gün boyu devam eden uygulamada kural ihlali yapan sürücülere toplamda bin 492 TL para cezası kesildi.
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