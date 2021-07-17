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Jandarma’dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma’dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi

Jandarma’dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi

Jandarmanın karayolunda trafik denetimi

Trafik Kuralları Kurban Bayramı Küçük Çocuk Trafik Yoğunluğu Trafik Denetimi 

-Denetimde kullanılan dron
-Denetimlerin havadan dronla görüntüsü
-Sürücülerle röportajlar
-Jandarmanın çocuklara boyama kitabı vermesi
-Trafikten men edilen bir araç

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri kurban bayramı öncesi karayollarında artan trafik yoğunluğu üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, karayolunda drone ile havadan çekimler gerçekleştirilerek denetim yaptı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timleri ve merkez ilçe jandarma karakol komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Antalya Karayolu üzerinde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi. Dronelerin de kullanıldığı denetimlerde ekipler havadan da görüntü kaydı yaparken, karayoluda durdurulan araçların sürücüleri hem trafik hem de asayiş yönünden denetlendi. Sürücülerin ehliyet ve evrak eksikliği olup olmadığı kontrol edilirken, GBT kontrolleri de yapıldı. Yaklaşık üç saat süren denetimde 1010 araç kontrol edilirken, 7 sürücüye evrak eksikliği ve farklı maddelerden toplam 4 bin 53 liralık trafik cezası uygulandı. Bir yakalamalı araç denetimler esnasında yakalanırken, 8 araç trafikten men edildi. Öte yandan, jandarma ekipleri, sürücülere ve araçta yolcu olarak bulunanlara "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulunarak bayramlarını kutlarken, denetlenen araçlarda bulunan küçük çocuklara ise trafik kurallarını öğreten boyama kitabı hediye etti.
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