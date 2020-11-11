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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma’dan Bahçelievler’de sahte içki operasyonu

Jandarma’dan Bahçelievler’de sahte içki operasyonu

Sahte içkilerden görüntü

Sahte İçki Kamera Bandrol Sahte İçki Operasyonu 

-Ekiplerin yaptığı çalışma
-Depoda ki alarm ve kamera sistemleri
-detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bahçelievler’de Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 750 bin TL olan 5,2 ton sahte bandrollü sahte içki ele geçirdi. İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri bir süredir takip ettikleri S.B.Y isimli bir şahsın İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir depodan piyasaya sahte bandrollü sahte içki temin ettiği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler sahte içkilerin bulunduğu depoya baskın düzenledi.
Alarm ve kamera sistemleriyle korunan depoya giren ekipler piyasa değeri 750 bin TL olan 5,2 ton ağırlığında piyasaya sürülmeye hazır şişelenmiş içki ele geçirdi. Depoda bulunan içkilere el koyan ekipler şüpheli S.B.Y’yi göz altına aldı. (VK-ÖFA
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