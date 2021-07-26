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Jandarma, bayram boyunca zehir tacirlerine geçit vermedi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarma, bayram boyunca zehir tacirlerine geçit vermedi

Jandarma, bayram boyunca zehir tacirlerine geçit vermedi

jandarma drone görüntüsü

Uyuşturucu Tedbirler Uyuşturucu Madde Metamfetamin Kaçak Alkol 

-jandarma üretim yerinden çekim görüntüleri

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 günlük Kurban Bayramı boyunca uyuşturucu ve kaçak alkol üretimi gerçekleştirenlere geçit vermedi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ve kaçak alkol üretimi gerçekleştiren zehir tacirlerine göz açtırmadı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; kağıda emdirilmiş 5 adet şerit LSD uyuşturucu madde, 5 gram metamfetamin, 7 gram kannabinoid, 7 adet sentetik hap, 538 kök kenevir, 233 gram kubar esrar, 30 gram toz esrar, 1,4 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 897 litre şarap, 26 litre rakı, 17,5 litre viski, 5 litre likör, 10 paket sahte alkol üretiminde kullanılan anason yağı, 3 adet av tüfeği ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (UYC
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