Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya acı veda

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya acı veda

Cenaze töreninden görüntüler

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

General Sarılar Görece Askeri Tören Balık Avı 


- Arkadaşlarıyla balığa çıktıkları teknenin batmasından 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Eskişehir’de düzenlenen cenaze töreninin ardından Asrî Mezarlığa defnedildi. Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu’nda 26 Şubat’ta Gökçeada Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ve beraberindeki 4 arkadaşının balık avına çıktığı 5 metrelik fiber tekne alabora olmuştu. Olaydan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 46 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’nun cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir’e getirildi.
Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’nun cenaze töreni Eskişehir Vişnelik mahallesinde bulunan Sami Ramazanoğlu Camii’nde gerçekleştirildi.
Cenaze, yapılan askeri tören akabinde defnedilmek üzere Eskişehir Asrî Mezarlık’a götürüldü. “Bunu da mı görecektim?” Gerçekleştirilen cenaze törenine Vali Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’nun eşi Handan Toykuyu, kızları Buse Nur ve Yağmur Zeynep Toykuyu, annesi Meral Toykuyu, babası Faruk Toykuyu, yakınları ve sevenleri katıldı.
Ailesinin büyük üzüntü yaşadığı törende anne Meral Toykuyu’nun bayrağa sarılı tabuta sarılarak “Bunu da mı görecektim?” feryatları yürük dağladı. Öte yandan baba Faruk Toykuyu ayakta durmakta güçlük çekti. (AFÇ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz''Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
Oltaya 130 kiloluk orkinos takıldıOltaya 130 kiloluk orkinos takıldı
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Böyle Balık Avı Görülmedi!Böyle Balık Avı Görülmedi!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement