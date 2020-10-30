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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Jandarma arama kurtarma ekipleri enkaz bölgelerinde

Jandarma arama kurtarma ekipleri enkaz bölgelerinde

enkaz bölgesinden görüntü

Jandarma Deprem Komando Keşif Uçağı Kadavra 

-arama kurtarma ekiplerinden görüntü
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JOAK) emrinde görevli 132 Jandarma Arama Kurtarma personeli, enkaz bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından JOAK personeli de enkaz bölgelerine sevk edildi. Bayraklı bölgesinde 8 ayrı noktada çalışmalarını aralıksız sürdüren 132 JOAK personeline ayrıca Bornova jandarma Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli 175 jandarma komando, İl jandarma Komutanlığı emrinde görevli 391 jandarma personeli destek veriyor. Enkazlarda ayrıca 4 arama kurtarma köpeği ile 2 kadavra köpeği kullanılıyor. Öte yandan, havadan da 1 jandarma insanlı keşif uçağının çalışmalara katıldığı bildirildi.

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