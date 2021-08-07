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- Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

- Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Tokat'ta jandarma aracının süslenerek şehit çocuğuna sünnet aracı olarak tahsis edilmesi

Şehit Operasyon Jandarma Sünnet Düğünü Asker 

-Konvoy yapılması
-Şehit oğlu ve eşi ile röp.
-ARŞİV

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu. Diyarbakır Lice’de 2015 yılında operasyondan dönen askerleri taşıyan aracın devirmesi sonucu 3 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Gözüdok (38) şehit oldu. Babası 2 yaşında iken şehit olan Ahmet Salih Gözüdok (8) için sünnet düğünü yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir jandarma aracı süslenerek sünnet arabası olarak tahsis edildi. Sirenler çalarak mahalleye giriş yapan jandarma aracına motosikleti ekipleri ile jandarma araçları eşlik etti. Konvoy eşliğinde şehir turu atan Ahmet Salih Gözüdok, yaşadığı sevinci dile getirdi. Gözüdok, jandarma araçlarının balonlarla süslenmiş olduğunu, çok mutlu olduğunu söyledi.

Anne Dilet Gözüdok ise gurur, mutluluk ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirterek, “Onun bütün dileği oğluna böyle bir sünnet düğünü yapmaktı. Ben bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Ama isterdim ki yanımızda olsun. Bir tarafımız eksik oluğu için hüzünlüyüz. Bugünümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.
(Nİ-GF-
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