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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Jandarma alıcı kılığında 103 adet tarihi obje ele geçirdi

Jandarma alıcı kılığında 103 adet tarihi obje ele geçirdi

-objelerde detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Jandarma Bild Akalan 


- Elazığ’da jandarma ekiplerinin alıcı kılığında yaptığı çalışmada 103 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tarihi eserler satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri, alıcı kılığına girerek, şüpheliyle irtibata geçti. Buluşma noktasında şüpheli ellerindeki tarihi objeleri jandarma personeline satmak isterken operasyonla suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliden 98 adet bronz sikke ve 5 adet bronz obje olmak üzere toplam 103 adet tarihi eser ele geçirildi. Eserlerin incelenmek üzere Elazığ Müze Müdürlüğü'ne gönderilirken, şüpheli hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.

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