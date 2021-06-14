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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarma 50 metrelik Çır Şelalesi’nden dağcılık inişi yaptı

Jandarma 50 metrelik Çır Şelalesi’nden dağcılık inişi yaptı

Çır Şelalesi etkinliğinden detaylar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Jandarma Kayalı Komando Dolar 


- Bingöl’de jandarma ekipleri 50 metrelik Çır Şelalesi’nden dağcılık inişi yaparak Türk Bayrağı’nı dalgalandırdı. Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bu kapsamda, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanması ve devamı için gece gündüz aralıksız görevi başında bulunan görevli kahraman jandarma komandolar tarafından kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği 50 metrelik tabiat harikası Çır Şelalesi Kayalığından dağcılık inişi yaptı. Komandolar, Türk Bayrağını kayalıklarda dalgalandırarak inişlerini tamamladı.
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