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Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı

Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı

-Fıstık bahçesinden detaylar

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--Hırsızlık yapılan alandan detaylar
--Fıstıkla doldurulan çuvallardan detaylar
--Jandarmadan detaylar

( GAZİANTEP )- Devriye atan jandarma ekipleri 150 kilo fıstık çalan 2 hırsızı yakaladı GAZİANTEP

- Gaziantep’te fıstık bahçesinden 150 kilo Antep fıstığı çalan 2 hırsız, devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ağaçlardan toplanan 150 kilo fıstık bahçe sahibine teslim edilirken, 2 hırsız gözaltına alındı. Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi’nde meydana geldi. Arıl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye atarken fıstık bahçesindeki ağaçlardan fıstık toplayan 2 kişiyi fark etti. Şahısların hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında zanlıların üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, topladıkları 150 kilo Antep fıstığına ise el konuldu. Zanlıların Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları çıkması üzerine jandarma ekipleri M.A. (28) ile İ.H.Ö.’yü (30) gözaltına aldı. Bahçeden toplanan 150 kilo fıstık ise bahçe sahibine teslim edilirken, 2 zanlının hırsızlık için alana gelirken kullandıkları çalıntı motosiklete de el konuldu. (MAE-SVY-
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