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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Jandarma 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi...İmha anı kamerada

Jandarma 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi...İmha anı kamerada

Patlayıcının imha edilmesi

( BİTLİS ) BİTLİS

Tahkikat Kamera Ormanlı Fünye Amonyum Nitrat 


- Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan kırsalında ormanlık alanda gömülü patlamaya hazır halde 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi. Bitlis’in Tatvan İlçesi kırsalındaki Çirik bölgesinde toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde bulunduğu bilgisi alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı bölgeyi kontrol altına aldı. Bölgede yapılan incelemelerde, 138, 60, 80 santimetre ebatlarındaki çukurlar içerisine yerleştirilmiş 6 adet teneke bulundu. Tenekelerde toplam 100 kilogram mazot ile desteklenmiş, fünyeleri takılı patlamaya hazır halde amonyum nitrat maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler olay yerinde kontrollü şekilde imha edilirken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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