Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
JAK timlerinden afetlere duyarlılık için kayaklı gösteri

JAK timlerinden afetlere duyarlılık için kayaklı gösteri

Bilgilendirme eğitiminden detaylar

İçişleri Bakanlığı Kayak Merkezi Bild 

-Vali Öksüz ve beraberindekiler detaylar
-JAK timlerinin gösterisinden detay görüntüler
-Vali Öksüz'ün bilgilendirme broşürü dağıtması
-Vali Öksüz'ün açıklaması

( KARS ) KARS

- Kars Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Afet risklerine karşı hep birlikte" sloganıyla düzenlenen etkinlikte JAK timleri kayaklı gösteri yaparak vatandaşları afetlere karşı uyardı.Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan 2021'i "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan etmesiyle Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikte Vali Öksüz, vatandaşları afet konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı.
Etkinlikte ayrıca Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ellerinde Türk bayrağı ve "Afet risklerine karşı hep birlikte" yazılı pankartı açarak kayak merkezinin 1 etap pistinden meşalelerle iniş yaptı.İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı Türkiye Afet Yılı olarak ilan edildiğini ifade eden Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “İçişleri bakanlığımız tarafından 2021 yılı ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edildi. Afetler hepinizin bildiği gibi bizim sıkça karşılaştığımız ülke olarak maalesef can ve mal kayıplarına da yol açan olaylardan birisi, tabi istiyoruz ki artık afetler can ve mal kaybına yol açmasın. Bizler istiyoruz ki artık şehirlerimiz daha güvenli olsun, daha güvenli şehirlerde yaşayalım. Can ve mal kayıpları çok daha az olsun” dedi.
Öksüz, “Afet sırasında ve afet sonrasında çeşitli iyileştirmeler yapılıyor. Biz bu iyileştirmeler içerisinde müdahaleler için harcadığımız kaynaklarımızda daha azaltalım. Yani daha az para harcayalım ve afetlerden en az zararla çıkalım istiyoruz. Bu doğrultuda İl Afet Risk Planımızı da hazırlıyoruz. Böylelikle şehrimizde afetlere hazır olmak istiyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Öksüz, ve beraberindekiler kayak merkezinde bulunan vatandaşları afet konusunda bilgilendiren el broşürleri dağıttı.
Öksüz bir süre vatandaşlarla sohbet etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
PYD'yi Vuran Stinger Füzeleri GörüntülendiPYD'yi Vuran Stinger Füzeleri Görüntülendi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement