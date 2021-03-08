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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı

JAK timleri kadınlar için kayaklı gösteri yaptı

-JAK timlerinin yazılı pankart eşliğinde pistten kayarak iniş yapmaları

Kutlay Kadınlar Günü Kayak Merkezi 

--Kadınlara çiçek dağıtılması

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

- Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla Yalnızçam Uğurludağ kayak merkezinde kayaklı gösteri yaptı. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnızçam Kayak Merkezinde pankart açarak, kadınların gününü kutladı ve çiçek dağıttı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Yalnızçam Kayak Merkezinde JAK timleri ''Söz Konusu Şiddetse Kol Kırıldığında Yen İçinde Kalmaz, Kadına Şiddete Hayır” yazılı pankartı açarak Yalnızçam pistinden kayarak iniş yaptı. Ekipler ayrıca, kayak merkezine gelen ziyaretçi kadınların gününü kutlayarak, çiçek dağıttı.
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