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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzolasyondaki aileye polislerden doğum günü sürprizi

İzolasyondaki aileye polislerden doğum günü sürprizi

POLİSLERİN BERKAY'IN EVİNE GELMESİ

Polis Doğum Günü Doğum Günü Pastası Polis Ekipleri Trol 

-DOĞUM GÜNÜ PASTASIYLA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da polis ekipleri, kontrole gittikleri izolasyondaki Cançelik ailesinin küçük oğlu Berkay Cançelik’e (10) sürpriz doğum günü yaptı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında izolasyonda bulunan vatandaşları ziyaret ederek kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti. Ekipler, kontrol için gidecekleri Cançelik ailesinin çocukları Berkay Cançelik’in (10) doğum günü olduğunu öğrendi. Ailenin yaşadığı eve giden ekipler, yanlarında getirdikleri doğum günü pastasıyla küçük Berkay’a sürpriz doğum günü yaptı. Polisleri ellerinde doğum günü pastasıyla gören Berkay büyük mutluluk yaşadı. İzolasyondaki ailenin kurallara uyduklarını belirleyen ekipler daha sonra evden ayrıldı.
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