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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İznikliler vaka sayısı artınca İstanbullulara seslendi: ‘Sakın buraya gelmeyin’

İznikliler vaka sayısı artınca İstanbullulara seslendi: ‘Sakın buraya gelmeyin’

İznik şehir merkezi detay

İsaf Gesi Başkent Kaçış 

-Vatandaşın gelmeyin isyanı
-Tarihi bölgelerden detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın dünyanın en önemli tarihi eserlerine sahip olan, 4 medeniyete başkentlik yapmış ve UNESCO’ya aday İznik ilçesi, pandemi süresince Türkiye’nin en çok tercih edilen bölgesi oldu. Hal böyle olunca korona virüslü vak'a sayısı 300’ü buldu. Muhteşem doğası ve tarihi ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen bölgesi ilan edilen İznik’te pandemi süresinde şehir dışından ziyaretlerde adeta patlama yaşandı. Ziyaretçiler bununla kalmıyor ilçeye bağlı mahallelerden ev ve arazi satın alıyorlar. Hal böyle olunca korona vakası ilçede 300’lere ulaştı. İznikliler ise artan vaka sayısından şikayetçi. Bir çok İznikli vatandaş İstanbullulara 'gelmeyin' çağrısında bulundu. Seyahat acenteleri talebe yetişemiyor Günübirlik ve konaklamalı olarak misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği İznik'e birçok tur düzenleyen ve pandemi süresince taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade eden seyahat acentesi sahibi Engin Balta, "İznik tarihi ve doğasıyla ülkemizin en önemli değerlerinden biri. Bundan dolayı Türkiye’nin kaçış noktası haline geldi. Biz seyahat acentesi olarak talepleri karşılamakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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