Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İznik'ten acı haber geldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İznik'ten acı haber geldi

İznik'ten acı haber geldi

arama çalışmalarından görüntü

( BURSA )- Arkadaşı ile serinlemek için göle girdikten sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı BURSA

Polis Hastane 


- Bursa'nın İznik ilçesinde göle serinlemek için giren 2 gençten biri Jandarma Bot Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarılırken, diğer öğrencinin ise Deniz Polis ekiplerine ait dalgıçlar tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrenim gördükleri belirtilen Ö.T. (21) ile İ.A. (22) İznik ilçesine gelerek saat 14.00 sıralarında Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkiinden serinlemek için göle girdi. Gölde açılan 2 genç bir süre sonra gözden kayboldu. Göl kenarındaki vatandaşların fark etmesi neticesi olay yerine Jandarma Bot Komutanlığına bağlı ekipler çağrıldı. Gençlerden İ.A., ekipler tarafından sağ kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, diğer genci arama çalışmaları Deniz Polis ekibinin katılımı ile genişletildi. Kısa süre sonra, polis dalgıçlar Ö.T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ö.T.'nin cansız bedeni incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gençlerin gözden kaybolduğu aynı mevkiide geçtiğimiz yıl serinlemek için göle giren aynı aileden 4 kişi boğularak hayatlarını kaybetmişti. (MB-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı