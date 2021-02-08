İznik’teki sazlıklar yeniden alevlendi

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( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İznik ilçesinde sabah saatleri devam eden sazlık yangını söndürüldü fakat kuvvetli rüzgarın etkisiyle sazlıklar yeniden alevlenmeye başladı.

Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Alınan bilgiye göre, İznik Gölü kıyısındaki Çakırca mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Sabah saatleri başlayan yangın sonucu 60 dönümlük alan kül olmuştu. Yangın akşam saatleri yeniden başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin söndürülme çalışmaları devam ediyor. (GB-



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