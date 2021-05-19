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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İznik’te yangın korku dolu anlar yaşattı

İznik’te yangın korku dolu anlar yaşattı

yangın detaylar

( BURSA ) BURSA

Trol 


- Bursa’nın İznik ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın, İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz belirlenemeyen neden ile yangın çıktı. Yangını fark eden iş yeri sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine 6 itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken iş yerinin içinde bulunan traktör küle döndü. İş yeri sahibi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. (GB-
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