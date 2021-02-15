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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İznik’te kartpostallık manzaralar

İznik’te kartpostallık manzaralar

drone detaylar

( BURSA - DRONE) BURSA

Ölümsüz Sosyal Medya Yarış Çekim Kar Yağışı 


- Bursa’nın İznik ilçesi kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralara sahne oldu. Tarihî eserler ve 2000 yıllık su altı bazilikası kar yağışıyla havadan görüntülendi. Türkiye’nin beşinci, Marmara Bölgesi’nin ise en büyük gölüne sahip İznik’te kar yağışı etkili oldu. Unesco dünya mirası aday listesinde bulunan İznik’in tarihî yapıları Yeşil Cami, Ayasofya Orhan Cami, İznik Nilüfer Hatun İmâreti Türk İslâm Eserleri Müzesi, su altı bazilikası ile İznik sahili ve Abdülvahap Tepesi ile İznik’in genelinin ele alındığı hava çekimlerinde eşsiz görüntüler ortaya çıktı. İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi’nin klip hâline getirdiği görüntüler Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın sosyal medya hesaplarında büyük beğeni uyandırırken, fotoğraf severler bu ânları ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı. (MŞ-Y)
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