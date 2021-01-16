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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İznik’te faciaya ramak kaldı

İznik’te faciaya ramak kaldı

-Duvara çarparak duran tır

Jandarma Petrol Benzin İstasyonu Benzin Direksiyon 

--Olay yeri detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde kontrolünü kaybeden bir tır petrol istasyonuna daldı. Büyük facia son anda önlendi. Olay 17.00 sıraları İznik-Boyalıca karayolunda yaşandı. Aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Sabri Yücel (53)’in kullandığı 34 RIF 77 plakalı tır yolun kenarında bulunan benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durabilen tır, şoförün manevrası sonucu büyük bir faciayı önledi. Tır’ın geldiğini gören istasyon çalışanları ve vatandaşlar panik halinde kaçarak canını zor kurtardı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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