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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İznik'te çatı yangını: Apartman tahliye edildi

İznik'te çatı yangını: Apartman tahliye edildi

itfaiyecinin açıklaması

Çatı Katı Hastane Çatı Yangını Yangına Müdahale Trol 

-yangından görüntüler
-detaylar

( BURSA -2)- İftar saatinde çıkan yangında görevlilere su dağıttı BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde iftara dakikalar kala 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı apartmanın çatı katında, iftar saatine dakikalar kala bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlar ile yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın sebebiyle tüm apartman tahliye edilirken, büyük korku yaşandı. Öte yandan dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta moral verdi. İtfar saatinde ise bir vatandaş görevlilere su dağıttı.

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