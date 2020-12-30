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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İznik'te 30 kilometrelik takip sonucu tabanca ve silah ele geçirildi

İznik'te 30 kilometrelik takip sonucu tabanca ve silah ele geçirildi

Araçta yapılan aramadan detay

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Şüpheli Araç Mermi 

-Sürücünün gözaltına alınması
-Ele geçirilen malzemeler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde ihbar üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ve silah çıktı. Olay, İznik-Sakarya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik Emniyeti akşam saatlerinde şüpheli araç ihbarı aldı. İznik merkezden yaklaşık 30 kilometre takip sonucu durdurulan 54 AEK 393 plakalı otomobilde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 gram bonzai ile mermi ele geçirildi. Araç sürücüsü Ö.Y gözaltına alınırken, araç içinde detaylı arama çalışmaları yapmak için emniyet otoparkına çekildi. olay ile ilgili soruşturma devam ediyor
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