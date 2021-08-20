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İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü

İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü

surdan detaylar

Benin İlahi 

-yazıttan detaylar
-vatandaş röportajı

( BURSA -ÖZEL)- "İlahi yardım ile düşmanın küstahlığını yendik" BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık bir surun üzerine işlenmiş kitabe çözüldü. 2 bin yıllık kitabede, "İlahi yardım ile düşmanın küstahlığını yendik" yazıldığı öğrenildi. UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl adaylığı kesin gözüyle bakılan tarihi kent İznik’in dört bir yanını çevreleyen binlerce yıllık surların bir bölümünde ilginç bir yazı tespit edildi. Sur taşlarına işlenmiş Roma kitabesi uzman arkeologlar tarafından Türkçeyi çevrimi yapıldı. Yazıtta, "İlahi yardımla düşmanın küstahlığı utandırılan yerde, Mesih sevdalısı imparatorlarımız Leo ve Konstantin Nicaea şehrini zafer ganimetini sergileyerek zafer kupası koyarak coşkuyla restore ettiler Artabasdos'un, şanlı Patriko ve Curopalat yaptığı Kentenarion kulesi, tırabzanı tarafından tamamlandı" yazıyordu. (SD-İHS)
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